صورة .. لويس خيمينيز يتلقى تهديدًا بالقتل بعد خسارة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، لاعب نادي الاتحاد، أنه تلقى تهديدات بالقتل، وذلك بعد خسارة الاتحاد بالأمس أمام نادي ضمك في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد سقط بثنائية مقابل هدف، وتعرض لويس خيمينيز لانتقادات حادة من الجمهور الاتحادي لهبوط مستواه في المباراة.

وكتب لويس خيمينيز رسالة عبر Story حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: أعتذر لجمهور الاتحاد على الخسارة من ضمك، والفريق لم يكن في أفضل حالاته وأعدكم بأننا سنقاتل بقوة من أجل تحقيق الأفضل خلال المباريات المقبلة.

وأضاف خيمينيز: من فضلكم يجب احترام لاعب كرة القدم خارج المستطيل الأخضر؛ لأنني تلقيت أنا وأسرتي وأطفالي تهديدات بالقتل، أود أن أشكركم من كل قلبي على ترحيبكم بي ولكنني أحتاج إلى دعمكم والفريق كذلك من أجل ما هو قادم، وسنلعب من أجل الفوز.

ودشنت جماهير نادي الاتحاد وسمًا عبر تويتر طالبت فيه بطرد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من النادي، وذلك عقب الخسارة أمس الجمعة من نادي ضمك بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر وسم” اطردوا سييرا يااتحاديين” عبر تويتر، وذلك تعبيرًا عن الغضب من سوء أداء الفريق الاتحادي أمام نادي ضمك.

كذلك، أبدت جماهير نادي الاتحاد عدم رضاها التام على أداء الفريق في الشوط الأول ضد ضمك، خلال مواجهة أمس، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتكب دفاع نادي الاتحاد أخطاء كارثية كلفت الفريقين هدفين أحرزهما المغربي محسن ياجور في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.