صورة وفيديو .. كيف احتفى الدوري الإماراتي باليوم الوطني الـ89؟

المواطن - محمد سمعه

احتفت رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك في المباراة الافتتاحية للدوري الإماراتي بين فريقي الجزيرة والظفرة.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية عبر تويتر لافتة رُفعت من قبل رابطة الدوري الإماراتي في مدرجات مباراة الجزيرة والظفرة مكتوب عليها” نحن والمملكة العربية السعودية في خندق واحد”.

وأيضًا شاركت الجماهير الإماراتية في إرسال تهنئتها للمملكة بمناسبة اليوم الوطني حيث هتفت قائلة” عاش سلمان” وذلك بحلول الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر المباراة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل فيها دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة، حيث سبق أن تكرر الأمر في الأعوام السابقة.

"نحن والمملكة العربية السعودية في خندق واحد"

تهنئة من #دوري_الخليج_العربي للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89#الجزيرة_الظفرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/f0zmTh4UrN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 19, 2019