صورة وفيديو .. كيف احتفى الدوري الإماراتي باليوم الوطني الـ89؟

صورة وفيديو .. كيف احتفى الدوري الإماراتي باليوم الوطني الـ89؟

2019/09/19
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

احتفت رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك في المباراة الافتتاحية للدوري الإماراتي بين فريقي الجزيرة والظفرة.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية عبر تويتر لافتة رُفعت من قبل رابطة الدوري الإماراتي في مدرجات مباراة الجزيرة والظفرة مكتوب عليها” نحن والمملكة العربية السعودية في خندق واحد”.

وأيضًا شاركت الجماهير الإماراتية في إرسال تهنئتها للمملكة بمناسبة اليوم الوطني حيث هتفت قائلة” عاش سلمان” وذلك بحلول الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر المباراة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل فيها دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة، حيث سبق أن تكرر الأمر في الأعوام السابقة.


هل قرأت هذا ؟
  • تعرف على الطرق والمسارات المؤدية لاحتفالات اليوم الوطني بعسير
    •
  • مرور حائل يوضح الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني
    •
  • أطول رحلة برية تجوب 60 مدينة سعودية احتفاء باليوم الوطني
    •
  • قُبلةٌ على جبين الوطن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :