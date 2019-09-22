صور.. أمانة عسير في بيوت أسر شهداء الواجب
تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89

صور.. أمانة عسير في بيوت أسر شهداء الواجب

2019/09/22
الساعة 5:02 مساءً
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المواطن - حسن عسيري - أبها

تزامنًا مع احتفالات أمانة منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية وضمن فعالياتها بهذه المناسبة قام وفد من الأمانة بزيارة إلى أسر شهداء الواجب في منازلهم، ومشاركتهم احتفالات اليوم الوطني.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاهتمام بأسر شهداء الواجب، وبمتابعة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز جاءت هذه المبادرة التي تُعد من المهام الرئيسة التي تفخر بها أمانة المنطقة، انطلاقًا من دورها لتلبية نداء الوطن العزيز، وذلك لتقديم كافة الخدمات المتميزة لذوي أسر الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات كبيرة لهذا الوطن.

وأشار إلى أن هذه الزيارة هي حملة وطنية أطلقتها الأمانة تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89 والتي تهدف إلى تعزيز حب الوطن وإبراز قيمة العمل الإنساني، إلى جانب دعم الشراكة المجتمعية من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات.

 


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