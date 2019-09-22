صور.. أندية المحترفين تُشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ89

المواطن - مروة نبيل

حرصت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على المشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ89؛ من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة بمشاركة العائلات والأطفال.

احتفالات اليوم الوطني الـ89:

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد شاركت في احتفالات اليوم الوطني الـ89 بإطلاق شعار “همة حتى القمة”، على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في احتفالات اليوم الوطني 89 قبل ودية الانتصار اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والرئيس التنفيذي أحمد نور، والمدير التنفيذي لكرة القدم، أحمد بامعوضة.

وقام حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 89 بطريقته الخاصة، حيث طالب جماهيره بتوثيق مشاعرهم وكتابة كلمة للوطن.

ونظم نادي الشباب فعالية ثقافية بمشاركة العشرات من الأطفال يحملون أعلام السعودية، فيما شارك نادي الفتح في احتفالات اليوم الوطني 89 بطريقته الخاصة، حيث نظم مسيرة “حبًّا في الوطن” لفريق الدراجات.

وقدم نادي الاتفاق الكثير من الفعاليات والجوائز خلال احتفالات اليوم الوطني 89 قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيصلي التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ودعا نادي الفيصلي جماهيره إلى حضور احتفالات اليوم الوطني 89 بمقره في مدينة حرمة، غدًا الاثنين، مؤكدًا إقامة العديد من الفعاليات المميزة، وأقامت المسؤولية الاجتماعية في نادي الرائد بالأمس المسرحية الوطنية “الشلة”.

وتنطلق احتفالات اليوم الوطني 89 في نادي الفيحاء، غدًا الاثنين، بمشاركة العائلات وفعاليات متنوعة منها عروض المسرح وألعاب الأطفال والعرضة النجدية.

وقدمت مجالس وإدارات الأندية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89 عبر حسابات الأندية الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.