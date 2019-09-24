صور.. أوبريت الثوب الجديد يشعل احتفال أهالي الجوف

المواطن - ميسر البديوي - تصوير : عواد السبيلة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، احتفال اليوم الوطني بالمنطقة، حيث احتفت منطقة الجوف، مساء الاثنين 23 سبتمبر، باليوم الوطني، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة والمقيمين، وذلك بمناسبة مرور 89 عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-

وعلى استاد جامعة الجوف الذي استوعب نسبة كبيرة من أهالي المنطقة المحتفلين بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتوزعت الفعاليات على عدة مواقع، كان من أبرزها ملعب جامعة الجوف.

وتولت أمانة منطقة الجوف تنظيم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 89، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة أمين أمانة الجوف عاطف الشرعان الذي عبر عن فرحته بهذه المناسبة الغالية، ثم ألقيت قصيدة فصحى لشاعر الجوف الدكتور أحمد السالم.

ثم ابتهج الجمهور مع” أوبريت” الثوب الجديد الذي شارك فيه عدد من الفنانين والذي يحكي قصة البطل الملك عبدالعزيز وكيف سلم الراية من بعده لأبنائه، وصولا إلى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

شارك في الحفل كل من (الفنان خالد عبدالرحمن، والفنان مزعل فرحان، والفنان فيصل اليامي) الذين أمتعوا الجمهور بالأغاني الوطنية، وفي نهاية الحفل، أضاءت سماء الجوف الألعاب النارية تعبيراً عن أهالي المنطقة بذكرى اليوم الوطني.