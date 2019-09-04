صور.. إشعاعنا آمن فعالية بمستشفى الإمام الفيصل

المواطن - رامي فقيهي - تصوير: نوف معافا

أقامت إدارة الحماية من الإشعاع بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض فعالية توعوية بشعار “إشعاعنا آمن”، يوم الثلاثاء الرابع من شهر محرم 1441هـ الموافق 3 سبتمبر 2019م.

وقام مدير عام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، الدكتور عتيق القرني، بافتتاح الفعالية التي شملت مشاركة فرق من قسم الأشعة في مجال الأشعة السينية X-RAY، والأشعة الصوتية CT-SCAN، والرنين المغناطيسي MRI، وتضمن أيضًا مشاركات فرق تطوعية منها فريق تطوعي من تجمع الحماية الإشعاعية في مجال الوقاية من الإشعاع Radiation Protection، وفريق تطوعي من تواس الأشعة في مجال الطب النووي Nuclear medicine.

وبهذه المناسبة ثمن مدير عام المستشفى جهود المشاركين في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن المجال الإشعاعي يحظى بدعم غير محدود، سواء من الإدارات المعنية بوزارة الصحة والجهات الرقابية في المملكة وعلى رأسها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونوه على أهمية حرص العاملين من تنبيه وتوعية المرضى والمراجعين قبل القيام بأي عملية فحص إشعاعية.

وكان في مقدمة الحضور الطاقم الطبي والإداري الخاص بالمستشفى، وكذلك مراجعون ومرضى، وزوار من طلبة الامتياز والمهتمين بذات المجال.