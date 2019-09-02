صور.. إصابة كيفن هارت خطيرة وسيارته تفحمت

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لا يزال الممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت يخضع للعلاج إثر الحادث المروري المروع الذي تعرض له أمس.

وتداول مغردون صورًا لسيارة كيفن هارت وقد تفحمت بشكل كامل ما يدل على شدة الحادث الذي تعرض له الفنان الأمريكي الشهير.

وكانت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت أمس أن الممثل كيفن هارت أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بلوس أنجلوس.

وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عامًا) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.

ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن طبيعة إصابات هارت، لكن جمهور كيفن هارت ذكر أن ظهره أصيب بشكل خطير.

وقالت الوكالة إن السائق جيريد بلاك أصيب أيضًا بشكل خطير في الحادث، مضيفة أنه لم يكن يقود تحت تأثير الكحول.

وذكرت أن كيفين هارت، الذي يشتهر بأداء أدوار كوميدية في أفلام مثل (رايد ألونغ)، تمكن من مغادرة موقع الحادث بصحبة راكب ثانٍ لم يتعرض لإصابة شديدة، وتوجه إلى منزله القريب لتلقي الرعاية الطبية.

ونُقل هارت إلى مستشفى (نورثريدج هوسبيتال ميديكال سنتر) ونقل السائق إلى مستشفى آخر.

والمعروف أن كيفن هارت دارنيل هو ممثل، وكاتب، ومنتج أمريكي، وُلد ونشأ في فيلادلفيا، بنسلفانيا وبدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة من أجل الهواة في النوادي في جميع أنحاء نيو إنجلاند، وبلغت ذروتها في أول دور حقيقي له في عام 2000 عندما كان يمثل دور كتبه جاد أباتاو في أحد المسلسلات غير الشهيرة.

ورغم أن هذا المسلسل استمر لموسم واحد فقط، لكنه سرعان ما اشترك ليأخذ أدوارًا أخرى في أفلام عديدة قادته إلى الشهرة والنجومية.