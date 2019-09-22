صور.. إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

صور.. إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

2019/09/22
الساعة 8:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

ضرب إعصار قوي جزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية.

ويتجه الإعصار “تاباه” مصحوباً برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتراً في الساعة شمالاً ويتوقع أن يواصل تقدمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومدّ بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.

وأعلن مسؤولون إصابة 18 شخصاً على الأقل، فيما أعلنت شركة الكهرباء في أوكيناوا مساء أن التيار عاد إلى نحو 7800 منزل بينما ما يزال مقطوعاً عن نحو 9200 منزل.


هل قرأت هذا ؟
  • إعصار عنيف يضرب طوكيو وأوامر إخلاء لمئات آلاف السكان
    •
  • اليابان تلغي رحلات جوية وخدمات قطارات تأهبًا للإعصار فاكساي
    •
  • السفارة لدى واشنطن تحذر من إعصار دوريان.. يقترب من هذه الولايات
    •
  • القنصلية لدى هيوستن تحذر من إعصار دوريان: أخلوا المناطق
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم