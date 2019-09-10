صور.. استاد البحرين جاهز لمباراة السعودية واليمن

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية استاد البحرين الوطني في المنامة لاستقبال مباراة السعودية واليمن التي ستنطلق، بعد قليل.

استاد البحرين جاهز

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي، صورة لاستاد البحرين الوطني قبل ساعة تقريبًا على انطلاق مباراة السعودية واليمن اليوم، وظهرت أرضية الملعب والمدرجات بشكل مميز للغاية.

كما نشر صورًا لغرفة ملابس لاعبي المنتخب الوطني في استاد البحرين الوطني قبل مباراة السعودية واليمن اليوم، وعلق عليها قائلًا: “غرفة الملابس جاهزة بانتظار وصول لاعبي الأخضر إلى ملعب المباراة”.

السعودية واليمن

وتلعب السعودية واليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية واليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية واليمن اليوم، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.