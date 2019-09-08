صور .. الأخضر يصل المنامة

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد إلى العاصمة البحرينية المنامة وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر صورًا من وصول بعثة الأخضر إلى مملكة البحرين.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، كان تعادل الخميس الماضي وديًا مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث سجل هدف الأخضر نجم الهلال سالم الدوسري.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليمن، وهي المباراة الأولى الرسمية للفرنسي هيرفي رينارد منذ توليه مسؤولية تدريب الأخضر.