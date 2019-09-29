صور.. الأمطار تحول شوارع أحد المسارحة لمستنقعات

جازان - علي مدخلي

اشتكى أهالي محافظة أحد المسارحة من تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بأغلب أحياء المحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية تسببت في إعاقة وتنقلات الأهالي وسط غياب الجهات المعنية عن سحب المياه المتجمعة في الأحياء والشوارع بحسب الأهالي.

وقال الأهالي لـ”المواطن“: إنه بعد هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة ظهر اليوم تحولت المحافظة إلى مستنقعات بأغلب الأحياء والشوارع، بما يشكل عائقًا للأهالي وسائقي المركبات بالإضافة إلى خطر انتشار البعوض والحشرات الضارة مناشدين الجهات المعنية القيام بشفط المياه الموجودة أمام المنازل خاصة بعض الشوارع التي لازالت تفتقر للأسفلت مما زاد من تراكم المياه بشكل أعاق حركة الكثير من المارة وأوجدت صعوبة في تنقلاتهم.



