صور .. #الأهلي يرفض عودة #النصر في قمة الجوهرة

المواطن - محمد سمعه، تصوير - أحمد الفهمي

نجح النادي الأهلي في اقتناص نقطة ثمينة أمام نادي النصر بالأمس بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفض النادي الأهلي عودة نادي النصر في قمة الجوهرة، حيث بحث النصر عن الفوز لتعويض خسارته في الجولة الرابعة أمام نادي الحزم.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل السلبي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.

واستمر مسلسل نزيف النقاط بالنسبة لنادي النصر، بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر، مما جعل الجمهور النصراوي يشعر بالقلق خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

وعلّق اللاعب يحيى الشهري لاعب العالمي بعد مباراة الأهلي والنصر قائلًا: نطمح لتدارك الأمور في أسرع وقت، وهذا يتحقق بوقفة مع الفريق، ومن الممكن أن يمر أي فريق بهذه المرحلة الصعبة.

واتجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لتحليل أداء فريقه في لقاء الأهلي والنصر قائلًا: لعبنا مباراة جيدة وبثقة، وطوال الـ90 دقيقة الظروف كانت صعبة على الفريقين.