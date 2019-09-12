صور.. #الاتحاد يصل أبها وسط استقبال جماهيري

المواطن - مروة نبيل

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة أبها استعدادًا لمواجهة نظيره ضمك، غدًا الجمعة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم وسط حضور جماهيري كبير، وتنظيم مميز من قبل مجلس جمهور الاتحاد في عسير.

وتواجد بصحبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي.

ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مباراة ضمك ضد الاتحاد عند الساعة 6:50 مساء يوم غد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط.