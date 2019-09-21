صور.. الطائف تدشن أطول مجسم جداري عزة وشموخ.. غداً

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تستعد أمانة محافظة الطائف لتدشين أطول مجسم جداري، والذي يقع عند إشارة الدلال سابقاً ويحمل مسمى “عزة وشموخ”.

ويتزين المجسم بصور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وصورة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .

ويتم تدشين المجسم الجداري مساء غد الأحد ويبلغ طوله 80 متراً وارتفاعه 3 أمتار، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات الوطن باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية والذي يصادف يوم الاثنين الموافق 24 محرم ، فيما ترفرف أعلام الوطن الغالي على أعلى المجسم الجداري، في حين يتم فرش المساحات المحيطة بالمجسم الجداري بالمسطحات الخضراء.