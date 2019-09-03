صور.. القبض على عدد من مجهولي الهوية بخميس مشيط

المواطن- فهدالقحطاني - خميس مشيط
نفذت شرطة محافظة خميس مشيط حملةً أمنية مكثفة فجر اليوم الثلاثاء في محافظة خميس مشيط ممثلةً بشعبة البحث الجنائي وشعبة الضبط الإداري.
وتم خلال الحملة القبض على عدد من مجهولي الهوية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
نفذت شرطة محافظة خميس مشيط حملةً أمنية مكثفة فجر اليوم الثلاثاء في محافظة خميس مشيط ممثلةً بشعبة البحث الجنائي وشعبة الضبط الإداري.
وتم خلال الحملة القبض على عدد من مجهولي الهوية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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