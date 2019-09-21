صور المؤسس والملك سلمان وولي العهد تزين شوارع صامطة

صور المؤسس والملك سلمان وولي العهد تزين شوارع صامطة

2019/09/21
الساعة 11:52 صباحًا
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المواطن _ علي شيبان _ جازان

تزينت شوارع محافظة صامطة بالحد الجنوبي بصور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، وأيضاً صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان احتفاء باليوم الوطني للمملكة.

كما تزينت الشوارع أيضاً بصور أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز وازدانت الشوارع بالأعلام الوطنية وتجملت الحدائق العامة والأماكن والمرافق باللوحات المعبرة عن فرحة الجميع بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتشهد منطقة جازان ومختلف محافظاتها ومراكزها مظاهر احتفالية للتعبير عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي وتشهد احتفالات متنوعة على مدار أسبوع كامل وتشمل برامج الاحتفال عدة فقرات وطنية والألعاب نارية وشعبية.

ورصدت عدسة “المواطن” مظاهر الابتهاج في الشوارع بصامطة وفرحة الجميع بهذه المناسبة الغالية.

 


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