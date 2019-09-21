صور الملك سلمان وولي العهد تزين شوارع البرك

صور الملك سلمان وولي العهد تزين شوارع البرك

2019/09/21
الساعة 7:01 مساءً
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المواطن - محمد الغبيشي - البرك

أكملت بلدية محافظة البرك استعداداتها لليوم الوطني الـ٨٩ “همة حتى القمة”، والتي بدأت فيه منذ وقت مبكر.

جاء ذلك وسط متابعة من رئيس بلدية محافظة البرك، المهندس عبدالله الرياعي الشهري، حيث تزينت جنبات الشوارع بالأعلام واللوحات المخصصة لهذه المناسبة العظيمة.

هذا وعبر عدد من أهالي محافظة البرك عن بالغ سعادتهم وبهجتهم بهذه الذكرى الغالية عليهم، حيث قال أحمد بن الحسين الهلالي لـ”المواطن“: إن اليوم الوطني ذكرى مميزة في قلب كل مواطن ومواطنة؛ إذ إنه يمثل ذكرى توحيد هذه البلاد الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وسار على نهجه أبناؤه الملوك إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه من رخاء وتطور ونماء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله).

هذا وعبر إبراهيم أحمد بالبيد، عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية التي تعتبر مناسبة لها طابعها الخاص والمميز، أما حسن بن علي زيلعي فقال: إن اليوم الوطني يوم ارتسمت ملامحه الجميلة على وجه الكبير والصغير؛ لأنه ذكرى غالية على الجميع، ومن حقنا الاحتفال بهذه الذكرى الرائعة التي تجسد لحمة وطن ومجد أمة تسيدت بالإنجازات والتطور والرقي في كافة المجالات.


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