صور.. “المواطن” ترصد تسريباً بأحد أنابيب المياه في الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

رصدت عدسة “المواطن” تسريباً في أحد أنابيب المياه بقرية الجادية، وسط منطقة الباحة؛ ما تسبب في غرق بعض المناطق بالمياه.

وقال الأهالي: إن هذا التسريب مستمر منذ أكثر من شهرين، وتم إبلاغ فرع المياه بمنطقة الباحة وأفادوا بعدم وجود صيانة في الوقت الحالي، والسبب كسر في أنبوب مياه تحت الأسفلت.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لمياه الباحة الأستاذ أحمد جاليه لـ “المواطن” بهذا الخصوص أن جميع الشبكات تخضع ولله الحمد لعقود صيانة، وبمجرد تلقي أي بلاغ يتم إرسال فرقة مخصصة في الصيانة ونرحب بأي شكوى وأي استفسار، أما بالنسبة للموقع المشار إليه فتم إرسال فرقة متخصصة لصيانته.