صور.. #الهلال يصل الدوحة استعدادًا لمباراة السد
في دوري أبطال آسيا

صور.. #الهلال يصل الدوحة استعدادًا لمباراة السد

2019/09/30
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

وصلت- قبل قليل- بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدوحة، استعدادًا لمباراته ضد السد القطري المقبلة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، وعلق على الصور قائلًا: “وصلنا الدوحة يا زعماء”.

وكان الهلال قد أجرى، مساء أمس الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة السد القطري، وبدأ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو المران بمحاضرة فنية، وأجرى مناورة على جزء من الملعب، ثم تدريبات التسديد والكرات العرضية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد”، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.


هل قرأت هذا ؟
  • صور.. #الهلال يطير إلى الدوحة
    •
  • مناورة تُجهز الهلال لمباراة السد
    •
  • رقم إيجابي يدعم الهلال ضد السد
    •
  • السويكت: إلى أين يسير التحكيم الآسيوي؟!
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم