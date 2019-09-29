صور.. #الهلال يصل الدوحة استعدادًا لمباراة السد

المواطن - مروة نبيل

وصلت- قبل قليل- بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدوحة، استعدادًا لمباراته ضد السد القطري المقبلة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، وعلق على الصور قائلًا: “وصلنا الدوحة يا زعماء”.

وكان الهلال قد أجرى، مساء أمس الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة السد القطري، وبدأ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو المران بمحاضرة فنية، وأجرى مناورة على جزء من الملعب، ثم تدريبات التسديد والكرات العرضية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد”، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.