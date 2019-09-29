صور.. #الهلال يطير إلى الدوحة

المواطن - مروة نبيل

غادرت- قبل قليل- بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدوحة، استعدادًا لمواجهة السد القطري المقبلة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل إلى الدوحة.

وأجرى الهلال، مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة السد القطري، وبدأ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو المران بمحاضرة فنية، وأجرى مناورة على جزء من الملعب، ثم تدريبات التسديد والكرات العرضية.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.