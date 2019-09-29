صور.. تدشين وحدة عمليات إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض

المواطن - الرياض

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي صباح اليوم الأحد، تدشين وحدة عمليات إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض.

وتميزت الوحدة باعتماد وتنفيذ برامج وآليات عمل متطورة من خلال تشغيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة والمتقدمة في التواصل والربط المباشر بين مراكز الشرط وإدارة التحريات والبحث الجنائي وتطبيق استخدامات الخصائص الإلكترونية للأنظمة استقبال البلاغات الإلكترونية لشعب إدارة التحريات والبحث الجنائي.

كما تعتمد الوحدة الجديدة على استخدام الوسائل التقنية لقوة المساندة والدعم الميداني بكاميرات ومعدات متقدمة لرصد وتوثيق المهام الأمنية وطائرات الدرون للمساحات الشاسعة والمناطق المفتوحة.

كذلك تم تدشين القسم الخاص بمأمورات البحث التحري من العسكريات منسوبات شرطة منطقة الرياض واعتماد آلية الرصد الأمني للقضايا الإلكترونية والجرائم المعلوماتية بأنظمة تحليل واستطلاع متقدمة ومتطورة.