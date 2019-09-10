صور.. جماهير الأخضر تتوافد إلى استاد البحرين

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الأخضر في التوافد إلى استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، لحضور مباراة السعودية واليمن التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الأخضر التي حرصت على دعم اللاعبين في مباراة السعودية واليمن الهامة، وعلق قائلًا: “شكرًا يا أوفياء.. دعمكم غير مستغرب”.

السعودية واليمن

وتلعب السعودية واليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية واليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية واليمن اليوم، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.