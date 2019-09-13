صور.. جماهير #الأهلي تستقبل يوسف بلايلي

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير النادي الأهلي على استقبال نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري الدولي يوسف بلايلي، اليوم الجمعة، في جدة.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول يوسف بلايلي إلى جدة، وسط حضور عدد من الجماهير التي حرصت على استقباله، وتحفيزه قبل بدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان من المفترض وصول يوسف بلايلي إلى جدة، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، إلا أن التأشيرة تسببت في تأخره.

وتعاقد النادي الأهلي مع الجزائري الدولي يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.