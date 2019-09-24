صور.. جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل المسافرين بالورود والهدايا

المواطن - جدة

احتفت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني التاسع والثمانين، أمس، في الصالة الجنوبية بالمطار بمنطقة الجوازات حيث استقبلت القادمين للمملكة بالورود والهدايا التذكارية والحلوى والشعارات الوطنية كما تم عرض جوازات سفر قديمة وقطعًا تراثية كانت تستخدم في السابق.

وكان في الاستقبال مدير إدارة شؤون المناوبات العقيد ناصر بالعلا وعدد من ضباط الإدارة وجمع من منسوبي الجوازات من عسكريين ومجندات ومتعاقدات.

من جانبهم أعرب الركاب القادمون عن سعادتهم بهذا الاستقبال الذي يعكس مظاهر الفرح بهذه المناسبة الغالية متمنين دوام الازدهار لوطننا الغالي.

وهنأ العقيد بالعلا القيادة الحكيمة باليوم الوطني داعيًا الله بمزيد من الرخاء والنماء لمملكتنا الحبيبة وأن يحفظ أمنها.