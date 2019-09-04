صور.. جوشوا ورويز يصلان إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن وصول الملاكمين العالميين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الملاكمين جوشوا ورويز استعدادًا للمشاركة في المؤتمر الصحافي اليوم، قبل نزال الدرعية التاريخي المرتقب.

وكانت هيئة الرياضة قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحافي اليوم بحضور رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز الفيصل، والثنائي جوشوا ورويز للكشف عن تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.

يُذكر أن جوشوا خسر للمرة الأولى أمام المكسيكي رويز، شهر يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأمريكية، وسيحاول الملاكم البريطاني استعادة لقبه في الدرعية.