صور.. رئيس #الهلال يستقبل كويلار

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، مساء اليوم الثلاثاء، بالمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي جوستافو كويلار في مقر النادي.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة بن نافل وكويلار الذي وصل إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الاثنين، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الزعيم الجماعية.

وتمنى ابن نافل التوفيق للكولومبي كويلار في مسيرته مع الفريق، وأن يحقق مع بقية زملائه ما تطمح إليه الجماهير، وقام الوافد الجديد بالتجول في مرافق النادي، واطلع على جميع منشآت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ورافق كويلار في زيارته إلى مقر نادي الهلال وكيل أعماله جان فرانكو، والمفوض ماركوس فراجا، بالإضافة إلى المحامي ماركزس موتا.

وقام رئيس نادي الهلال بتقديم قمصان الفريق الأول لكرة القدم للاعب كويلار والثلاثي فرانكو، فراجا وموتا، فيما أهدى النجم الكولومبي قميص منتخب بلاده إلى فهد بن نافل.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي لمدة 4 سنوات مقبلة.