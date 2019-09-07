صور.. سائق صهريج ماء متهور يتسبب في حادث مروع بخميس مشيط

المواطن -فهدالقحطاني - خميس مشيط

تسبب سائق صهريج ماء متهور في وقوع حادث مروع على أحد الطرق في خميس مشيط. ودون مبالاة قام سائق الصهريج بالخروج من شارع فرعي والدخول في تقاطع بين شارعين رئيسيين، بسرعة جنونية وقطع الشارع الرئيسي على أحد المواطنين والذي كان يقود مركبة صغيرة ليتسبب بحادث شنيع حيث ارتطم الصهريج بالمركبة الصغير، وأنقذت العناية الإلهية المواطن صاحب المركبة الصغيرة من الموت المحقق، حيث تعرض فقط لإصابات خفيفة.

“ المواطن ” تواجدت بموقع الحادث ورصدت ردود الأفعال، حيث قال عدد من المسعفين إن وجود التأمين لدى هذه العمالة جعلهم يتصرفون بتهور دون احترام الأنظمة والقوانين المرورية وطالبوا من الجهات المسؤولة التشديد على من يرتكب تجاوزات الأنظمة ويرتكب مخالفات قد تفتك بأرواح المواطنين.