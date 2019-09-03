صور.. ستراندبيرغ يصل الرس لبدء مشواره مع #الحزم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عن وصول المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرغ، قبل قليل، إلى محافظة الرس تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول ستراندبيرغ اليوم، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الشارخ، مدير الاحتراف فهد العايد، وإداري الفريق صالح الزيدي.

وكان نادي الحزم قد أعلن عن إنهاء إجراءات التعاقد مع كارلوس ستراندبيرغ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مالمو السويدي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد مع وجود بند بأفضلية الشراء.

وشارك كارلوس ستراندبيرغ صاحب الـ23 عامًا، في 27 مباراة خلال منافسات عام 2019، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، وقام بصناعة 3 أهداف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة.