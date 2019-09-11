صور.. طارق عبدالله والمالكي يزوران مركز الرعاية المتطورة

المواطن - مروة نبيل

قام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد طارق عبدالله وعبدالإله المالكي، بصحبة عضو الجهاز الإداري كمال أبشر، وأعضاء المركز الإعلامي والعلاقات العامة بزيارة إلى مركز الرعاية المتطورة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لزيارتهم إلى مركز الرعاية المتطورة اليوم، مؤكدة أن تأتي في إطار الدور الذي يضطلع به العميد تجاه مجتمعه..

والتقى ممثلو نادي الاتحاد خلال الزيارة بمنسوبي مركز الرعاية المتطورة، وقدموا للأطفال مجموعة من الهدايا المقدمة خصيصًا بهذه المناسبة من الراعي الرئيسي للعميد شركة نون.

ورحب مدير المركز، محمد الشريف بأعضاء نادي الاتحاد وثمن لهم هذه الزيارة التي سيكون لها أثرها الإيجابي على أبناء مركز الرعاية المتطورة، مشيرًا إلى أن هذه البادرة ليست مستغربة على نجوم الاتحاد ومنسوبيه.