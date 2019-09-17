صور.. كارينيو يصل جدة لبدء مشواره مع #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو إلى السعودية لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول كارينيو إلى جدة، وكان في استقباله مدير الكرة خالد الحازمي وإداري الفريق الأول، ماجد الهزاني.

وكان مجلس إدارة نادي الوحدة قد أعلن، مساء أمس الاثنين، عن إقالة المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش لتراجع نتائج فرسان مكة، وتعيين الأوروغوياني كارينيو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم.

وسبق للأوروغوياني كارينيو قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013/ 2014، قبل أن يُدرب الشباب موسم 2017/ 2018، وتركه في الموسم ذاته، وقاد العالمي ولكن تمت إقالته لتراجع نتائج الفريق الأول.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحت قيادة سيتانوفيتش في تحقيق الفوز بأول جولتين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يفوز على الأهلي في الجولة الثالثة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.