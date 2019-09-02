صور.. كويلار يصل الرياض وسط استقبال جماهيري

المواطن - مروة نبيل

وصل- قبل قليل- الكولومبي جوستافو كويلار إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول كويلار إلى الرياض وسط استقبال جماهيري، حيث حرص مشجعو الزعيم على الترحيب به والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

يُذكر أن جوستافو كويلار من نجوم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا، ونجح في هز شباك باراجواي.