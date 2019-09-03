صور.. لوكاس ليما في جدة وسط استقبال جماهيري

المواطن - مروة نبيل

وصل- قبل قليل- الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لوكاس ليما إلى جدة وسط استقبال جماهيري، حيث حرص مشجعو الراقي على الترحيب به والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل بضعة أيام عن تعاقده رسميًّا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لموسم آخر.

وانضم لوكاس ليما إلى صفوف نانت عام 2016 قادمًا من الفريق الأول بنادي أروكا البرتغالي، وأصبح واحدًا من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.