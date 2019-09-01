صور .. محافظ محايل المكلف يقف على استعدادات المدارس

المواطن. - أحمد الشهري - محايل

شهد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، يرافقه مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، انطلاقة العام الجديد الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ بمدرستي صدر الكرامة والملك خالد المتوسطة، وتجول المحافظ داخل المدارس والتقى قائدي المدارس وأعضاء هيئة التدريس، عقب ذلك ألقى كلمة هنأ من خلالها الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن التعليم يعد مهماً لتدريب العقل البشري، فهو يساعد العقل على كيفية التمييز بين الصواب والخطأ، واتخاذ القرار، فهو لا يقتصر فقط على تعليم الناس كيفية الإجابة على الامتحان، بل إنه أحد العوامل المهمة لتطوير العقل، منوهاً بالدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ــ.

وأفاد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال في متابعة انطلاق العام الدراسي الجديد والوقوف على استعدادات المدارس والالتقاء بالطلاب والمعلمين.

وأوضح مدير التعليم ” آل شريم ” أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي دعماً منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عاماً دراسياً جاداً ومتميزاً، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم، وما سيعطيه تواجدهم من أهمية لأول يوم دراسي.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، مفيداً أن مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها استقبلت اليوم أكثر من 85 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، منوهاً بالجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس باستقبال الطلاب وانتظامهم في أول يوم دراسي لهذا العام.



