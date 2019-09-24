صور.. محمد العويس يُحقق حلم طفل أهلاوي

المواطن - مروة نبيل

حقق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس، حلم الطفل الصغير محمد القرني بمقابلته في المران الجماعي اليوم.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس مرمى الراقي مع الطفل الصغير، وعلق قائلًا: “الطفل العاشق، محمد القرني، حقق حلمه اليوم بلقاء لاعبه المفضل محمد العويس”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.