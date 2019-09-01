صور.. مقبرة الحضن تتحول إلى طريق للمستهترين ومرتع للمواشي

المواطن- علي شيبان- جازان

أبدى أهالي قرية الحضن التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان استياءهم من عدم وجود سور لمقبرة القرية يحميها من عابري السبيل والمواشي وأيضاً من أجل حفظ كرامة الموتى.

وتحدث ماجد عطيف لـ”المواطن“قائلاً: إن مقبرة القرية مكشوفة من زمن طويل ولا يوجد لها سور يحمي حرمة الموتى ويحافظ على القبور بل أصبحت طريقاً لعابري السبيل ناهيك عن اختفاء‏ معالم بعض القبور بسبب الرياح السطحية، مضيفاً أن المقبرة مهملة ومنسية من قبل الجهات المعنية ولا نعلم متى سوف يتم تسوير المقبرة من أجل حماية حرمة الموتى.

وقال محمد عطيف: “إن المقبرة مكشوفة من جميع الجهات وتزداد المشكلة مع هطول الأمطار الغزيرة، حيث تنجرف المياه على شكل سيول نحو المقبرة؛ ما أدى إلى اختفاء‏ معالم بعض القبور وأن أغلب هذه المياه تسببت في أضرار كثيرة وفجوات في القبور”.

وشكا خالد عطيف بقوله: “إن هذه المقبرة تتحول إلى مرتعٍ للمواشي وخاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة؛ ما يتسبب في دهس القبور وكشف رفات بعض القبور القديمة”.

وناشد أهالي قرية”الحظن” من الجهات المعنية عبر “المواطن” بسرعة الاهتمام بهذا الشأن وسرعة تسوير مقبرتهم ووضع حل عاجل من أجل الحفاظ على حرمة الموتى، مثمنين الجهود المبذولة من قِبل المسؤولين في المنطقة.