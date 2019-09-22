صور من احتفالات سفارتنا لدى الأردن بيوم الوطن
يشهد غدًا الحفل الرسمي بحضور السفراء والأعيان والإعلاميين

صور من احتفالات سفارتنا لدى الأردن بيوم الوطن

2019/09/22
الساعة 7:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون
طباعة
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان السبت باليوم الوطني السعودي الـ 89.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي عن بالغ سعادته وفرحته بمناسبة العيد الوطني الـ 89 لبلاده.

وقال العنزي: “علمنا أبناءنا أن الوطن أغلى ما نملك، علمنا أبناءنا أن الوطن حب لا يضاهى، علمنا أبناءنا أن الوطن أمانة في أعناقهم، علمنا أبناءنا أن الوطن سيبقى شامخًا”.

وأضاف العنزي: “علمناهم فسبقونا بحب الوطن وقيادته الرشيدة”.

وقد تزين مبنى السفارة في الأردن بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبالعلم السعودي.

وأطلقت السفارة الألعاب النارية من داخل مبناها ابتهاجًا وفرحًا وسرورًا بهذه المناسبة العزيزة.

وأكد المتحدث الرسمي للسفارة الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله العنزي بأن الاحتفال الرسمي سوف يكون يوم الاثنين الموافق ٢٣ من سبتمبر في ” نادي ديونز ” على طريق المطار.

مُبينًا بأن حفل الأهالي شهد مشاركة عددٍ من المواطنين ومنسوبي السفارة وذويهم والذين عبروا من خلاله عن ابتهاجهم وحبهم وولائهم لوطنهم.


هل قرأت هذا ؟
  • رقم استثنائي لـ بيليغريني بعد مباراة وست هام ضد مان يونايتد
    •
  • السفير الأمريكي في السعودية : نعمل يدًا بيد لتعزيز الرخاء وحماية أمن بلدينا
    •
  • طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة في الدوري الكويتي
    •
  • سولشاير ردًا على ريال مدريد: لن نُفرط في بوغبا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :