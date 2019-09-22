صور من احتفالات سفارتنا لدى الأردن بيوم الوطن

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان السبت باليوم الوطني السعودي الـ 89.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي عن بالغ سعادته وفرحته بمناسبة العيد الوطني الـ 89 لبلاده.

وقال العنزي: “علمنا أبناءنا أن الوطن أغلى ما نملك، علمنا أبناءنا أن الوطن حب لا يضاهى، علمنا أبناءنا أن الوطن أمانة في أعناقهم، علمنا أبناءنا أن الوطن سيبقى شامخًا”.

وأضاف العنزي: “علمناهم فسبقونا بحب الوطن وقيادته الرشيدة”.

وقد تزين مبنى السفارة في الأردن بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبالعلم السعودي.

وأطلقت السفارة الألعاب النارية من داخل مبناها ابتهاجًا وفرحًا وسرورًا بهذه المناسبة العزيزة.

وأكد المتحدث الرسمي للسفارة الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله العنزي بأن الاحتفال الرسمي سوف يكون يوم الاثنين الموافق ٢٣ من سبتمبر في ” نادي ديونز ” على طريق المطار.

مُبينًا بأن حفل الأهالي شهد مشاركة عددٍ من المواطنين ومنسوبي السفارة وذويهم والذين عبروا من خلاله عن ابتهاجهم وحبهم وولائهم لوطنهم.