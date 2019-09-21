صور من تشييع زين العابدين بن علي في المدينة المنورة

صور من تشييع زين العابدين بن علي في المدينة المنورة

2019/09/21
الساعة 7:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

شيع، اليوم، جموع من المصلين، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي وافته المنية أمس ودفن اليوم في المدينة المنورة.

وأدى المصلون صلاة الميت على زين العابدين بن علي بعد صلاة عصر اليوم، في المسجد النبوي الشريف.




هل قرأت هذا ؟
  • رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور المسجد النبوي
    •
  • قرار من السديس بإعادة تشكيل رئاسة شؤون المسجد النبوي
    •
  • صورة فضائية دقيقة للمسجد النبوي بمناسبة العام الهجري
    •
  • أجواء إيمانية يقضيها الزائر بساحات المسجد النبوي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم