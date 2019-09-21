صور من تشييع زين العابدين بن علي في المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

شيع، اليوم، جموع من المصلين، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي وافته المنية أمس ودفن اليوم في المدينة المنورة.

وأدى المصلون صلاة الميت على زين العابدين بن علي بعد صلاة عصر اليوم، في المسجد النبوي الشريف.





