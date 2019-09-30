صور.. مورينيو يصل جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مساء اليوم الاثنين.

ونشر حساب معهد إعداد القادة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدرب العالمي مورينيو إلى جدة، وكان في استقباله مدير عام المعهد عبدالله بن فيصل حماد.

ومن المقرر أن يلقي مورينيو محاضرة على المدربين الوطنيين تمتد إلى ساعتين، مساء يوم غد الثلاثاء، لمشاركتهم خبراته وتجاربه المميزة.

ويقوم المعهد باستضافة عدد من المدربين الأجانب الكبار، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين الوطنيين؛ للارتقاء بمستواهم، وكان آخرهم المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، الذي حضر إلى مقر الرياض، شهر يوليو الماضي.