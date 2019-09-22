صور.. نجوم #الأهلي يحتفلون باليوم الوطني

المواطن - مروة نبيل

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باليوم الوطني الـ89، مساء اليوم الأحد، وذلك قبل مباراة الراقي الودية ضد فريق الانتصار.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفال لاعبي الراقي باليوم الوطني بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والرئيس التنفيذي أحمد نور، والمدير التنفيذي لكرة القدم، أحمد بامعوضة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم ضد الانتصار على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، في إطار استعدادات الراقي لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أطلقت شعار “همة حتى القمة”، على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.