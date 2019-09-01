صور.. وفاة سيدتين بحادث مروع على طريق العارضة

المواطن-علي شيبان-جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر بجازان حادثاً مرورياً مروعاً، يوم أمس، على الطريق الزراعي بقرية المجصص التابعة لمحافظة أبو عريش والذي نتجت عنه وفاة سيدتين.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان أن غرفة العمليات تلقت صباح أمس السبت عند الساعة العاشرة وسبع دقائق بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بقرية المجصص؛ أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف أنه عند وصول الفرق تبين وجود امرأتين واحدة متوفاة في الموقع قبل وصول الفرق الإسعافية، والأخرى لديها توقف قلب وتنفس، وقدم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي، إلا أنها فارقت الحياة رحمهما الله.