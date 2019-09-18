صور وفيديو.. كارينيو يوقع عقود تدريب #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

وقع المدير الفني الأوروغوياني جوزيه كارينيو عقده الرسمي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الأربعاء.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديو أثناء توقيع كارينيو عقد تدريب الفريق الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر.

ووصل كارينيو إلى جدة، مساء أمس الثلاثاء، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وكان في استقباله مدير الكرة خالد الحازمي وإداري الفريق الأول، ماجد الهزاني.

وكان مجلس إدارة نادي الوحدة قد أقال المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش لتراجع نتائج فرسان مكة، وتعيين الأوروغوياني كارينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

وسبق للأوروغوياني كارينيو قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013/ 2014، قبل أن يُدرب الشباب موسم 2017/ 2018، وتركه في الموسم ذاته، وقاد العالمي ولكن تمت إقالته لتراجع نتائج الفريق الأول.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط من الفوز على النادي الأهلي في الجولة الثالثة.