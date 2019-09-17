صور وفيديو.. محيط الرعب جاهز لمباراة #الهلال ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية محيط الرعب “استاد جامعة الملك سعود” في الرياض، لاحتضان مباراة الهلال ضد الاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل.

الهلال ضد الاتحاد

ونشر حساب البطولة الرسمي، مقطع فيديو لملعب محيط الرعب قبل ساعة تقريبًا على انطلاق مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، وظهرت أرضية الملعب والمدرجات بشكل مميز للغاية.

كما نشر صورًا لغرفة ملابس لاعبي الفريقين في ملعب محيط الرعب قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وعلق عليها قائلًا: “غرف الملابس جاهزة بانتظار الفريقين”.

ويدخل الفريقان مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.