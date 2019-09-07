صور.. 3 وفيات وإصابة حرجة في تصادم مروع بدولي جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بإصابات حرجة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين عدة سيارات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وذلك على الطريق الدولي الرابط بين مدينة جازان ومحافظة أحد المسارحة، وبالقرب من مركز المضايا.

وباشرت موقع الحادث الفرق الأمنية والإسعافية، وفرق الدفاع المدني التي أطفت النيران التي اشتعلت بإحدى السيارات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت عند الساعة 7.5 من صباح اليوم بلاغًا عن وقوع حادث تصادم واشتعال النيران بإحدى السيارتين على الطريق الرابط أحد المسارحة وجيزان بالقرب من نقطة تفتيش مزهرة، وأن في موقع الحادث إصابات متعددة، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف عند وصول الفرق تبين وفاة 3 أشخاص، ووجود شخص آخر لديه إصابات وحالته الصحية حرجة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى العميس لتلقي العلاج.