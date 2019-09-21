صور.. 700 شعلة تضيء سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني 89

المواطن - احمد العطوي - تبوك

أطلقت هيئة الترفيه في تبوك عدداً من الفعاليات المتنوعة والتي تستهدف كافة الفئات العمرية، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان.

وبدأت الفعاليات عند المدخل الرئيسي للمنتزه بوضع هيئة الترفيه لحجر منحوت من جبال طويق والتي تمثل استلهاماً من الكلمة الشهيرة “همة السعوديين مثل جبل طويق” لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في ثنايا حديث سموه بمؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عقد مطلع العام الماضي بالعاصمة الرياض.

وتتضمن كذلك الفعاليات العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقى وشاشات عملاقة للعرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية.

ويضم موقع الاحتفالات أركاناً للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية.

وفي سياق متصل أنارت أكثر من 700 شعلة من الألعاب النارية سماء مدينة تبوك اليوم احتفاء باليوم الوطني الـ 89 الذي جاء تحت شعار ” همة حتى القمة”.

وخصصت الهيئة العام للترفيه منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك لإطلاق الألعاب النارية التي شارك في إطلاقها وحدات الدفاع المدني، وإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة تبوك والهلال الأحمر السعودي.