ضبط قائد شاحنة عكس السير وقطع الإشارة في الشمالية

ضبط قائد شاحنة عكس السير وقطع الإشارة في الشمالية

2019/09/11
الساعة 1:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية

قبضت إدارة المرور في منطقة الحدود الشمالية على قائد الشاحنة الذي عكس السير وقطع الإشارة الضوئية.

وأكد المرور أنه سيتم إحالة قائد الشاحنة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ونشر المرور صورًا تبين مخالفة قائد الشاحنة، حيث عكس السير وقطع الإشارة بشكل يعرض الآخرين للخطر.

وفي وقت سابق، قال المرور: إن على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق؛ للوصول الآمن إلى وجهته.

ولفت المرور إلى أن هناك سلوكيات خاطئة يجب تجنبها عند الازدحام المروري، منها التنقل من مسار لآخر، وأيضًا إساءة استخدام منبه المركبة.

كما شدد المرور على ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، محذرًا في الوقت نفسه من التجاوز في أكتاف الطريق.


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