ضبط 197 ألف حبة كبتاجون مخبأة في خيوط العقال بالحديثة
ضبط 3 مهربين استقبلوا الشحنة

ضبط 197 ألف حبة كبتاجون مخبأة في خيوط العقال بالحديثة

2019/09/07
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تمكنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن خيوط عقال.

وقالت الجمارك: إنه وبالتعاون مع فرق مكافحة المخدرات تم ضبط 3 أشخاص مستقبلي الكمية.



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