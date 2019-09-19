ضمك و #الشباب أحباء بتعادل سلبي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

ارتضى نادي الشباب بالتعادل السلبي مع فريق ضمك اليوم، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب جورجي فيليبي تقدم بالهدف الأول لنادي ضمك في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح الشباب في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأُقيمت مباراة الشباب وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

أصبح رصيد نادي الشباب 6 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي ضمك 4 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.