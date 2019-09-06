ضمك يصل جدة لمواجهة #الأهلي وديًّا

المواطن - مروة نبيل

وصلت- قبل قليل- بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى جدة استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي وديًّا، مساء يوم غد السبت.

ويلعب الأهلي ضد ضمك وديًّا، عند الساعة السابعة وربع مساء غدٍ السبت، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي الأهلي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد قرر فتح مدرجات الملعب لجماهير الراقي الراغبة في حضور مباراة ضمك الودية بالمجان، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز الـ15 بدون نقاط.