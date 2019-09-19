ضمك يُحذر الكبار

المواطن - محمد سمعه

بعد مرور أربع جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح نادي ضمك في أن يقدم مستويات جيدة ويتألق خاصة في المباريات أمام الفرق الكبرى.

وعلى الرغم من خسارة نادي ضمك في أول جولتين أمام ناديي النصر والعدالة، لكنه قدم مستوى جيدًا أمام النصر وكان قريبًا من إحراز الهدف الأول في شباك أصفر العاصمة في لقاء الجولة الأولى.

وواصل فريق ضمك نتائجه القوية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، ثم خطف اليوم نقطة التعادل من أنياب نادي الشباب في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

ويتبقى لنادي ضمك خلال الجولات المقبلة مواجهة فريقي الهلال والأهلي، حيث سنرى كيف سيتألق الفريق الصاعد حديثًا لدوري المحترفين أمام الكبيرين.

وكان اللاعب جورجي فيليبي تقدم بالهدف الأول لنادي ضمك في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول في مباراة الشباب.

ونجح الشباب في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أصبح رصيد نادي الشباب 6 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي ضمك 4 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.