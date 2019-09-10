طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة المالديف والصين
في التصفيات الآسيوية المشتركة

طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة المالديف والصين

2019/09/10
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مباراة منتخبي جزر المالديف والصين اليوم.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة تركي الخضير سيُدير مباراة المالديف والصين، وسيكون محمد العبكري مساعدًا أول، وخلف زيد مساعدًا ثانيًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب جزر المالديف الأول لكرة القدم نظيره الصيني على استاد “ناشيونال ستاديوم”، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


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